Донецк, 12 марта, 2022, 14:23 — ИА Регнум. 12 марта ВСУ обстреляли населенный пункт Луганское в ДНР, выпущено 8 мин калибром 82 мм. Об этом передает представительство ДНР в СЦКК.

U.S. Army Europe Images ВСУ

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Обстрел зафиксирован в 11:04 по направлению:

н.п. Новомихайловка — н.п. Луганское.

По состоянию на 12 марта, 85 населенных пунктов находятся под контролем группировки войск ДНР, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.