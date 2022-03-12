Москва, , 15:12 — REGNUM Рэпер Face (Иван Дрёмин) публично заявил, что его как артиста и гражданина России «больше не существует». Он написал серию постов об этом в личном Instagram-аккаунте 12 марта.

Рэпер Face Скриншот с YouTube

По словам Дрёмина, он покинул РФ и больше не собирается в неё возвращаться, а также отменил все концерты. «Потому что меня и моих близких выжили, выжили из собственного дома, с собственной земли», — пишет он. Как отмечает рэпер, он «просто пытался делать музыку и её исполнять», однако это стало «невозможным в России».

Ранее Face заявлял, что ему пришлось отменить свой концертный тур, якобы из-за давления властей на организаторов и владельцев концертных площадок. «Формулировка везде одна и та же — «вот именно этого артиста проводить крайне нежелательно. Не послушаетесь — ждите серьезных неприятностей», — говорил артист.

Читайте ранее в этом сюжете: Noize MC поделился треком «Экранное время»