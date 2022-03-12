Салехард, 12 марта, 2022, 14:18 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию к 12 марта за сутки госпитализировано 44 человека с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 287 пациент с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Выздоровели за сутки 1342 ямальца. Заразился коронавирусом 281 человек — на 102 человека меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых шесть вахтовиков.

С начала пандемии в ЯНАО на 12 марта зарегистрировано 132 015 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 118 858 человек, 1020 скончались (на одного человека больше, чем днём ранее).