Осташков, Тверская область, , 14:12 — REGNUM Тверские следователи начали проверку по факту сообщения о нападении собак на ребёнка в городе Осташков, сообщили 12 марта в пресс-службе СУ СКР по Тверской области.

Следственный комитет Скриншот страницы sledcom.ru

«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация, в которой сообщается о том, что 11 марта в городе Осташкове около автовокзала собака набросилась на ребенка», — говорится в сообщении следственного управления.

По данному факту организована доследственная проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние месяцы в различных регионах страны участились случаи нападения бездомных собак на людей, в том числе детей.