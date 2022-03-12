Москва, , 14:19 — REGNUM ВСУ взяли в заложники насельниц и насельников Успенского Николо-Васильевского монастыря, расположенный недалеко от села Никольское. Об этом ИА REGNUM сообщила одна из волонтёров на условиях анонимности.

Михаил Нестеров. Монах. 1913

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«Только, что позвонила матушка из Зосимовского монастыря: — началось !Вторглись на территорию, окружили, ходят по всей территории, всех насельников согнали на лобное — место. МАТУШКА ПРОСИТ МОЛИТВ ВСЕХ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАН ВСЕГО ЗЕМНОГО ШАРА», — сообщила собеседница агентства (лексика и пунктуация автора сохранены).

Успенский Николо-Васильевский монастырь — монастырь Украинской православной церкви Московского Патриархата, входит в состав Донецкой епархии. Расположен в селе Никольское, недалеко от Волновахи. Был основан в 1998 году схиархимандритом Зосимой (в миру Иван Алексеевич Сокур).