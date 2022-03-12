Москва, , 14:09 — REGNUM У США есть более 300 биологических лабораторий по всему миру и Россия вскоре обнародует новые данные о них. Об этом 12 марта сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала.

Сергей Рябков Mid.ru

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«То, что вскрылось на Украине, — это малая толика из более чем 300 лабораторий с американским участием, разбросанных по всему миру. Документы есть. Мы будем представлять новые», — сказал замглавы МИД РФ.

Также, Рябков отметил, что Россия ответственно относится к теме, как обеспечения собственной безопасности, так и к теме безопасности других стран.

«Мы очертя голову в авантюры, подобные тому, что сейчас навязывают всему миру США и их союзники, не бросаемся», — заключил он

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российская сторона понимала, что от Вашингтона нужно ждать подвоха и потому готовилась к санкциям, которые были бы введены и без военной спецоперации российских ВС по защите Донбасса.