Екатеринбург, , 14:09 — REGNUM Глава Екатеринбурга Алексей Орлов покинул «Инстаграм». Об этом он написал в своём последнем посте на просторах этой сети.

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«Не так давно я создал свои аккаунты в Одноклассниках и ВКонтакте, свой телеграм-канал (ссылки в профиле). А сегодня я по объективным причинам ухожу из Инстаграма», — написал чиновник.

Ранее о своём уходе из «Инстаграма» объявили и многие другие чиновники Урала, в том числе главы регионов. Поводом стала предстоящая блокировка этой сети. Примечательно, что ранее они активно пользовались данным ресурсом, несмотря на антироссийскую политику его руководства.