Москва, , 15:11 — REGNUM Компания Sony Pictures не будет прокатывать российский фильм «Ампир V», снятый по роману Виктора Пелевина Empire V. Информация об этом появилась в телеграм-канале издания «Бюллетень кинопрокатчика» 12 марта.

Виктор Пелевин Vk.com/pelevin34

Ранее Sony Pictures изменила дату выхода «Ампир V» с 25 марта 2021 года на 31 марта. Как отмечает СМИ, есть вероятность, что российский мультфильм «Финник» также сменит дистрибьютора.

Добавим, что 12 марта издание Variety сообщило о том, что компания Sony Pictures приостанавливает весь свой бизнес в России. Компания заморозила сделки по передаче прав на телевизионные показы, а также отложила выход фильмов в цифровом формате, в том числе картины «Человек-паук: Нет пути домой».

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