Вашингтон, , 14:06 — REGNUM Операции для пользователей с российскими адресами в американском интернет-магазине eBay временно приостановлены. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Интернет-торговля Иван Шилов © ИА REGNUM

Транзакции для российских пользователей площадки приостановлены «по причине прекращения работы платежных провайдеров и основных служб доставки». Учётные записи продавцов из России переводятся в статус «В отпуске» (Time Away).

Активные объявления российских пользователей с фиксированной ценой будут скрыты из результатов поиска. Ставки по объявлениям в формате аукциона будут отменены.

«Мы будем продолжать оценивать ситуацию и вносить необходимые изменения в наши политики и предоставление услуг по мере развития событий», — отметили в компании.

Американский интернет-магазин eBay основан в 1995 году. Компания открыла представительство в России в 2012 году.

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