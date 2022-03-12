Севастополь, , 13:59 — REGNUM Гуманитарную помощь для Донецкой и Луганской Народных Республик отправили из Севастополя 11 марта, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Сбор гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

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Из Севастополя отправлено 40 тонн помощи — это 20 тонн продовольствия и предметов первой необходимости и 20 тонн бутилированной питьевой воды.

«Это то, что собрали севастопольцы 6 марта на акции «Своих не бросаем», которую организовали волонтеры штаба «Мы вместе — Севастополь», представители Российских Студенческих Отрядов, Российского союза молодежи, «Молодой гвардии Единой России» и то, что предоставили наши местные предприниматели. И ещё отдельно наши бизнесмены загрузили большую фуру 20 тонную бутилированной водой», — написал Развожаев.

Глава Севастополя отметил, что помощь очень нужна жителям населённых пунктов, освобождённых от националистов.

Также губернатор сообщил, что с 14 марта беженцев в сложной ситуации будут заселять в пансионат «Лазурь».

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по защите Донбасса и по демилитаризации и денацификации Украины.