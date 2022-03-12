Орел, , 13:49 — REGNUM На ярмарках выходного дня будут продавать сахар жителям Орла 12 марта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

Сахар Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Первоочередные вопросы на повестке дня — цены на продовольствие. Сегодня обсуждали с поставщиками эти вопросы, для того чтобы уйти от перекупщиков и для формирования резервов», — прокомментировал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Поставщики доставили для продажи на ярмарках около пяти тонн сахара. Чтобы его хватило всем желающим, решено ввести ограничение, не более трёх килограммов на одного человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде российских регионов, в том числе и в Орловской области, возник ажиотажный спрос на сахар. В результате ряд торговцев начал завышать цены на продукты питания, пользующиеся повышенным спросом. В ситуацию власти попросили вмешаться УФАС и прокуратуру.