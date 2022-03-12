Орел, 12 марта, 2022, 13:49 — ИА Регнум. На ярмарках выходного дня будут продавать сахар жителям Орла 12 марта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сахар

«Первоочередные вопросы на повестке дня — цены на продовольствие. Сегодня обсуждали с поставщиками эти вопросы, для того чтобы уйти от перекупщиков и для формирования резервов», — прокомментировал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Поставщики доставили для продажи на ярмарках около пяти тонн сахара. Чтобы его хватило всем желающим, решено ввести ограничение, не более трёх килограммов на одного человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде российских регионов, в том числе и в Орловской области, возник ажиотажный спрос на сахар. В результате ряд торговцев начал завышать цены на продукты питания, пользующиеся повышенным спросом. В ситуацию власти попросили вмешаться УФАС и прокуратуру.