Воронеж, 12 марта, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Техническое решение по восстановлению девятиэтажного дома на улице Хользунова в Воронеже, пострадавшего в результате взрыва в ночь на 12 марта, будет подготовлено в ближайшее время. Об этом написал в своём телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Пресс-служба прокуратуры Воронежской области Пострадавший дом

«Проектировщики в кратчайшие сроки подготовят техническое решение по восстановлению дома. Подобные многоэтажки мы уже восстанавливали. Оно может занять около месяца. Но вместе с тем, параллельно ждём экспертного заключения, можно ли вообще приступить к работам. Узнаем об этом оперативно. Ремонт людям оплатим», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в девятиэтажном панельном доме на улице Хользунова произошёл 12 марта около 03:30. Погибли два человека, пострадавших нет. По уточнённым данным, в доме 12 подъездов, 387 квартир и 1 010 жильцов. В пострадавшем подъезде №6 зарегистрирован 71 человек. По предварительным данным, причиной стал взрыв бытового газа. Следственные органы возбудили уголовное дело.