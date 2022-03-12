Киев, , 13:38 — REGNUM Российский десант взял под контроль один из аэродромов Украины. Об этом 12 марта сообщили в Минобороны РФ.

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Ранее сообщалось, что лавный центр радиоразведки ВСУ в Броварах был выведен из строя высокоточным ударом Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Авиация и подразделения ПВО ВКС РФ сбили 5 украинских беспилотников, включая два «Байрактар ТБ-2» и один «Точка-У».

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