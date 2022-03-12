Челябинск, 12 марта, 2022, 13:37 — ИА Регнум. В Челябинске у женщины 1945 года рождения прямо на улице вырвали пакет с деньгами Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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Преступление было совершено возле дома на улице Куйбышева. В пакете находилось 240 тыс. рублей и два кошелька. Грабителем оказался ранее судимый гражданин 1980 года рождения. Часть похищенных денег он успел потратить.

Налётчика поймали и водворили в изолятор. Теперь ему грозит до семи лет колонии.