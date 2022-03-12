Воронеж, 12 марта, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Финансовая поддержка будет оказана жителям воронежской девятиэтажки, в которой произошёл взрыв, об этом в телеграм-канале 12 марта написал губернатор Александр Гусев.

Пресс-служба администрации Воронежа Пострадавшая девятиэтажки

«По финансовой поддержке. Она обязательно будет. Взяли немного времени просчитать ущерб и изучить категории пострадавших», — написал губернатор.

Также он уточнил, что жителям дома будет оплачен ремонт.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта около 03:30 в девятиэтажном панельном доме на улице Хользунова произошёл взрыв и последовал пожар. Погибли два человека, пострадавших нет. По уточнённым данным, в доме 12 подъездов, 387 квартир и 1 010 жильцов. В пострадавшем подъезде №6 зарегистрирован 71 человек. Желающим предоставлены места в гостинице.