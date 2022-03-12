Москва, , 13:35 — REGNUM Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства обстрела националистами интерната в Горловке, обстрелы жилых домов в ДНР и ЛНР. Об этом 12 марта сообщается на сайте СК РФ.

Александр Бастрыкин Sledcom.ru

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«Председатель СК РФ поручил расследовать обстоятельства обстрела украинскими националистами интерната для пожилых людей и инвалидов в Горловке, и обстрелы жилых домов и инфраструктуры в ЛНР и ДНР», — отмечается в сообщении.

ВСУ обстреляли дом-интернат для пожилых и инвалидов, находящийся в городе Горловка ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько 11 марта.

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