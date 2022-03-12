Москва, , 14:21 — REGNUM Похищенный ранее в Киеве сотрудниками СБУ публицист Дмитрий Скворцов вышел на связь. Об этом сообщил сам публицист в своем аккаунте в социальной сети Facebook.

Похищение Meelimello

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Друзья дорогие мои. Я дома. Не уверен, что милость эта мне надолго. Думаю, мне нужен адвокат. Но понимаю, что, а это время не каждый согласится. Даю телефон жены Виктории, потому что вижу, этот аккаунт уже взламывают», — гласит запись от 11 марта, сделанная в 11.04 по Московскому времени.

Читатели соцсети активно поддержали Дмитрий Скворцова в комментариях к записи.Неизвестной остаётся судьба похищенных историка Александра Каревина, писателя и ведущего Яна Таксюра, политика Василия Волги, публициста Дмитрия Джангирова, политолога Михаила Погребинского. В соцсетях общественный деятель Спартак Головачёв сообщил о том, что в его квартиру взламывают дверь.