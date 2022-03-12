Москва, 12 марта, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Россия не будет делать односторонних уступок США в вопросе стратегической стабильности. Об этом 12 марта сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала.

Mgimo.ru Сергей Рябков

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"На протяжении последних лет мы постоянно подчеркивали, что никаких односторонних уступок с российской стороны нет и быть не может. Никаких шагов вперед навстречу «хотелкам» США быть не может», — сказал он.

Также Рябков указал на то, что Россия в течение слишком долгого времени убеждалась в том, что власти США не слышат Москвы и не принимают в расчет российские коренные интересы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что санкционные списки в отношении США, подготовленные Россией, уже составлены и в скором времени их опубликуют.