Москва, 12 марта, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Государственные награды за вклад в развитие отечественной науки присвоены ряду учёных указом президента России Владимира Путина от 11 марта. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Goznak.ru Орден Александра Невского

Главный научный сотрудник «Научно-исследовательского института общей патологии и патофизиологии» в Москве Людмила Лукьянова награждена орденом Александра Невского. Орденом Почёта награждён главный научный сотрудник Института математики и механики им. Н. Н. Красовского Уральского отделения РАН Виталий Бердышев. Научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Виктор Тутельян удостоен ордена Дружбы.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены главный научный сотрудник Института математики и механики им. Н. Н. Красовского Уральского отделения РАН Владимир Васин и заведующий лабораторией Института биохимической физики им. Н. М. Эмануэля РАН Владимир Кузьмин.

Также документом присвоено почётное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» доктору экономических наук Рухману Адукову, доктору биологических наук Людмиле Кузьминой и доктору геолого-минералогических наук Татьяне Леоновой.