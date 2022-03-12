Воронеж, 12 марта, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Взрыв газа является основной версией взрыва и пожара в девятиэтажном жилом доме в Воронеже, об этом написал 12 марта в своём телеграм-канале губернатор Александр Гусев.

Пресс-служба администраци Воронежа На месте происшествия

«Практически всё сейчас говорит о том, что это был взрыв бытового газа, именно эта версия отрабатывается как основная», — уточнил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в панельном девятиэтажном жилом доме произошёл в ночь на 12 марта. Погибли два человека — мужчина 1991 года рождения и женщина 1934 года рождения. Возбуждено уголовное дело. Ранее мэрия сообщила о подключении к теплоснабжению, водоснабжению и электроснабжения 11 подъездов дома, за исключением пострадавшего от взрыва.