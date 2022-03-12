Москва, , 13:23 — REGNUM Запад «обрубает» поток информации с альтернативной точкой зрения. Об этом 12 марта заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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«Они обрубают каналы … чтобы не дать никому услышать точку зрения, отличающуюся от их собственной. Сами себя убедили в том, что это единственно возможный правильный путь», — отметил он в эфире Первого канала.

Также он добавил, что РФ предупредила США о последствиях передачи вооружений на Украину, конвои с иностранным оружием станут законными целями для ВС России.

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