Москва, , 13:14 — REGNUM Москва предупредила США о последствиях передачи вооружений на Украину, конвои с иностранным оружием станут законными целями для ВС России. Об этом 12 марта заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Мы предупредили … оркестрируемое ими накачивание Украины вооружениями из ряда стран — не просто опасный ход, а это действия, которые превращают соответствующие конвои в законные цели», — отметил он в эфире Первого канала.

Скоро Россия обнародует список персональных санкций против политиков Запада, добавил Рябков.

Читайте ранее в этом сюжете: Рябков: Россия подготовила список ответных санкций против Запада