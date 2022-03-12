Щелковский район, Московская область, 12 марта, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Всероссийские соревнования по джигитовке на Кубок Федерации конного спорта России состоятся в подмосковном Щёлково. Состязания пройдут по девизом: «Мы едины! Мы своих не бросаем!», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Развлечения казаков. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область

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Турнир запланирован на 17 марта 2022 года. Соревнования примет КСК «Звездный». Участники выступят в знак поддержки Вооруженных сил России, участвующих в специальной военной операции по защите Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.

Спортсмены будут соревноваться в двоеборье, включающем в себя два раздела «Специальная джигитовка» и «Вольная джигитовка». Всадники продемонстрируют свои акробатические умения, ловкость и хорошую физическую форму, а также мастерство владения различными видами кавалерийского оружия.

В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены Кремлёвской школы верховой езды, лучшие молодые джигиты Московской области, представители центра джигитовки Федерации конного спорта России, а также гости из Волгоградской, Тверской, Липецкой областей.