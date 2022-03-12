Кемерово, , 13:04 — REGNUM Решение президента России о проведении спецоперации член регионального штаба Народного фронта в Кузбассе Наталья Ищенко считает непростым, но правильным. По её словам, больше терпеть было нельзя.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

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«У меня на Украине могилы бабушек, дедушек, живут родные сёстры, есть люди родные, которые до сегодняшнего дня живут и в Донецкой области, и в Днепропетровске. Для меня всё это больно и тяжело было, — отметила Ищенко. — Но вы знаете, я верю нашему президенту, я верю ему как человека, как гражданину, как просто мужчине, который берёт на себя ответственность не только за себя, за свою семью, за своих близких, родных, он берёт ответственность за всю страну, за каждого из нас. Верю, что он принял правильное решение. Потому что то, что творилось там, что там происходило, тот фашизм больше терпеть было нельзя».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что руководители фракций политических партий в парламенте Кузбасса подписали обращение в поддержку президента России и спецоперации.

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