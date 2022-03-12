Воронеж, , 13:01 — REGNUM Многоэтажный жилой дом в Воронеже, в котором в ночь на 12 марта произошёл хлопок газовоздушной смеси, подключён к теплоснабжению, электро‑ и водоснабжению. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Пострадавшая от взрыва девятиэтажки Пресс-служба администраци Воронежа

«Дом подключен ко всем ресурсам: отопление, свет, вода, электричество есть во всех подъездах, кроме одного. Управляющая компания здесь с утра занималась этим. Они уже протравили стояки, которые останавливались, поэтому ресурсами дом обеспечен», — сообщил руководитель городского управления ЖКХ Дмитрий Соломаха.

По данным мэрии, сам дом находился в удовлетворительном состоянии, капремонта в доме не проводилось — он только стоял в плане.

«Будем ходатайствовать, если будет такая необходимость, о переносе сроков по этому дому», — сказал Дмитрий Соломаха.

Он добавил, что свое заключение теперь должна дать экспертная организация, которая предложит варианты устранения последствия ЧП.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв газовоздушной смеси произошёл в девятиэтажном жилом, 12-подъездном панельномдоме на улице Хользунова в Воронеже около 03:30 12 марта. Погибли два человека, более сотни были эвакуированы. По данным мэрии, необходимость в предоставлении мест размещения подтвердили 20 человек, их заселят в гостиницу. По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело, проверку начала прокуратура.

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