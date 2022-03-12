Москва, , 12:58 — REGNUM Россия предостерегает США от опрометчивых шагов в сфере стратегической стабильности. Об этом 12 марта заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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«Хотелось бы воспользоваться моментом, чтобы предупредить их от опрометчивых шагов», — отметил он в эфире Первого канала.

Также он отметил, что запреты Запада на полеты авиации России незаконны.

«Ситуация осложнилась, … абсолютно противозаконным введением ограничений на полеты … нашей авиации в западном небе», — сообщил он.

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