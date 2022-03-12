Лондон, , 12:57 — REGNUM Музыкальные альбомы британской группы Pink Floyd и сольные записи одного из лидеров группы Дэвида Гилмора удаляются из всех музыкальных сервисов в России и Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба группы.

«Вмешательство». Обложка одноимённого альбома Pink Floyd Jason Hickey

В группе объяснили это решение несогласием со специальной военной операцией России на Украине. С официальных сервисов по продаже цифровых копий музыкальных альбомов будут удалены записи группы с 1987 года.

Ранее на фоне сложной геополитической ситуации ряд музыкальных групп отменили планировавшиеся выступления в России.

В марте цифровая музыкальная платформа Spotify решила закрыть свое представительство в России. Сервис для прослушивания музыки, аудиокниг и подкастов запущен в России в 2020 году.

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