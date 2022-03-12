Москва, , 12:51 — REGNUM Заявления президента США Джозефа Байдена об опасности Третьей мировой войны являются попыткой сыграть на нервах, и Россия не эскалирует ситуацию. Об этом 12 марта заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

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«Мы не предпринимаем никаких шагов, вербальных, в виде заявлений, чего бы то ни было еще, что можно было бы расценить как эскалацию», — отметил он в эфире Первого канала.

11 марта американский президент Джо Байден на «демократической конференции» заявил, что войска США направлены к восточным границам блока НАТО, чтобы «ответить на любое движение России в сторону Североатлантического альянса».

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