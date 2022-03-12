Томск, 12 марта, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Исчезновение сахара в ряде магазинов Томской области губернатор Сергей Жвачкин объяснил ажиотажным спросом и действиями нечестных оптовиков. По его словам, сахара в стране переизбыток, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мешки с сахаром

«Поставки с оптовых складов увеличились в полтора-два раза. Где сахар? Есть нечестные оптовики, магазины, которые забивают склады сахаром. Для чего, понятно. Они осенью этот сахар вытащат совершенно по другой цене», — отметил он.

При этом глава региона призвал жителей не забивать сени и кладовки сахаром.

Читайте также: В Горно-Алтайске фиксируют повышенный спрос на сахар