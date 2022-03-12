Иркутск, 12 марта, 2022, 12:47 — ИА Регнум. В Иркутской области потребительские цены на товары и услуги за февраль 2022 года выросли на 1,4%, а к февралю 2021 года — на 9,5%. Об сообщает территориальное управление государственной статистики.

Иван Шилов ИА REGNUM Инфляция

Отмечается также, что по отдельным группам товаров и услуг индекс потребительских цен в феврале составил: на товары — 101,5%: продукты питания (без алкогольных напитков) — 101,5%, алкогольные напитки — 100,5%, непродовольственные товары — 101,2%, на платные услуги — 101,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, за январь 2022 года индекс потребительских цен на платные услуги в Иркутской области составил 100,4%, а к январю 2021 года — 104,6%.

Читайте также: В Приангарье подорожали платные услуги