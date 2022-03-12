Вашингтон, 12 марта 2022, 12:42 — REGNUM Украина запросила у стран Запада ЗРК С-300, пишет Washington Post со ссылкой на неназванного европейского чиновника.
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«Украина запросила ЗРК С-300, сообщил высокопоставленный чиновник, знакомый с ситуацией. По его словам, переговоры о такой возможности продолжаются», — пишет издание.
Источник газеты отметил, что в некоторых восточноевропейских странах есть ЗРК «Бук» и С-300, которыми умеют оперировать в армии Украины, но в небольшом количестве.