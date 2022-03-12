Чита, 12 марта, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Прокуратура Забайкальского района после публикаций в СМИ известила о проведении проверки факта нападения собаки на ребенка в Чите. Подробности сегодня, 12 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Собака

В публикациях СМИ указано, что 12 марта 2022 года в микрорайоне Сосновый Бор города Читы бездомная собака укусила 9-летнюю девочку, когда та возвращалась из школы домой.

Следователи опросят пострадавшую от нападения собаки девочку, её родителей. Будут устанавливаться очевидцы произошедшего. Также будет установлена степень вреда, который получила девочка в результате нападения животного. Кроме того, следователи получат объяснения должностных лиц администрации городского округа «Город Чита», которые отвечают за обеспечение безопасных условий проживания жителей города Читы.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2022 года Забайкальское территориальное управление статистики известило, что с начала года в регионе зафиксировано 85 укусов, нанесенных собаками. Одна из самых ужасных трагедий случилась 22 января в забайкальском селе Домна: семилетняя девочка пропала после школы. Спустя несколько часов её тело со следами нападения животных было обнаружено на одном из пустырей.

Читайте также: Прокуратура Забайкалья разберётся в новом факте нападения собаки на ребёнка