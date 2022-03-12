Москва, , 12:36 — REGNUM Главный центр радиоразведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Броварах выведен из строя высокоточным ударом Вооруженных сил (ВС) России в ходе спецоперации по защите Донбасса. Об этом 12 марта сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Минобороны.рф

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«Утром 12 марта нанесен удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры Украины. Выведены из строя военный аэродром в Василькове и главный центр радио‑ и радиотехнической разведки ВСУ в Броварах», — сказал он.

Также Конашенков рассказал, что авиация и подразделения ПВО Воздушно-космических сил РФ сбили пять украинских беспилотников, включая два «Байрактар ТБ-2» и один «Точка-У».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по состоянию на 12 марта, 85 населенных пунктов находятся под контролем группировки войск ДНР.