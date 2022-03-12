Москва, , 12:34 — REGNUM Государственная корпорация по космической деятельности России направила письменные обращения партнёрам по Международной космической станции с требованием снять незаконные санкции с российских предприятий космической отрасли. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин 12 марта в своём Telegram-канале.

МКС Nasa.gov

Рогозин опубликовал карту возможного падения МКС в случае разрушения станции. Он обратил внимание на то, что зона возможного падения практически не охватывает территорию России. При этом под угрозой оказываются огромные территории многих других стран, включая тех, что ввели санкции против Роскосмоса.

«Стоит задуматься над ценой инициированных ими санкций против Роскосмоса, над ценой маниакально разрушаемого Западом международного космического сотрудничества», — призвал Рогозин.

Он добавил, что Роскосмос направил письменные обращения к партнёрам по МКС с требованием снять незаконные санкции с госкорпорации. В частности, обращения направлены руководству американского аэрокосмического агентства NASA, а также глава Канадского и Европейского космических агентств.

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