Москва, 12 марта, 2022, 14:01 — ИА Регнум. «Немецкая опека не раз была замечена в том, что не вникает углубленно в проблему семейных споров. Показания родителей зачастую принимаются на веру. При этом дети изымаются из семей. Один из таких типичных случаев произошел недавно с семьей Ханса-Йоахима Деннерта из Магдебурга», — сообщил эксперт.

Ювенальный фашизм

Политолог рассказал, что у Ханса-Йохима Деннерта родилось двое сыновей в браке с русской женщиной. После одного из семейных конфликтов россиянка заявила, что муж поднял на нее руку. Опека не стала долго церемонится, и разделила детей.

«Один мальчик остался с отцом, другой — матерью. А чуть позже детей вообще забрали в приют. Все это время шли суды, в которых Деннерт доказал, что бывшая супруга просто его оговорила. Детей вернули. То есть, в Германии в сути дела разбирается суд, а не опека. Но при этом опека действует быстро и не разбираясь, а суд — долг и вникая в суть дела», — пояснил Борисов.

Плохо том, что при этом страдают дети, отметил эксперт.

«Но все же, учитывая, что Германия — правовая страна и суды там в основной своей массе не свихнувшиеся и не политизированные, можно с уверенностью говорить о том, что судьи будут глубоко вникать с суть любого спора и конфликта. Однако это займет какое-то время. И может быть, время немалое. Исходя из опыта семейной драмы герра Деннерта, — это, как минимум, полгода, а то и год» — подытожил Борисов.

Напомним, что, как писалоИА REGNUM ранее, в Германии фактически взяли в заложницы русскую девочку, ребенка из семьи Л. Романовской и И. Новикова.