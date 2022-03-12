Астрахань, , 12:24 — REGNUM Энергоснабжение потребителей в Астраханской области, пострадавших от урагана, полностью восстановлено, об этом сообщается в телеграм-канале Минэнерго России 12 марта.

Ремонт электросети Дарья Драй © ИА REGNUM

«Электроснабжение всех потребителей в Астраханской области, обесточенных из-за непогоды, полностью восстановлено», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, сильный циклон обрушился на Астраханскую область и соседнюю Калмыкию 4−5 марта. Пострадало несколько районов региона, в том числе и отдалённые территории. По данным на утро 11 марта без света оставались четыре тысячи человек.