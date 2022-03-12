Оренбург, 12 марта, 2022, 12:22 — ИА Регнум. В ряде магазинов Оренбургской области отмечены перебои с сахарным песком. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Наталия Николаева ИА REGNUM Сахар

Так, чиновники зафиксировали повышенный спрос на соль, муку, сахар, растительное масло, недорогие макаронные изделия и крупы, чай, а также на овощные и рыбные консервы. В сетевых магазинах есть перебои с поставками сахара-песка. Причиной является возросший спрос.

В ближайшее время сахар-песок снова должен появиться на оренбургских прилавках. При этом сахар-рафинад, тростниковый сахар-песок и кусковой сахар имеются в наличии.