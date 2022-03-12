Барнаул, 12 марта, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Жительница Новоалтайска в своём стремлении заработать на бирже потеряла четыре миллиона рублей. Подробности сообщает ГУ МВД РФ по Алтайскому краю.

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Как установили сотрудники полиции, женщина 1968 года рождения в целях дополнительного заработка внесла деньги в брокерскую компанию. А когда поняла, что не только не получила дополнительного дохода, но еще и лишилась собственных сбережений, обратилась в полицию.

В отделе МВД России по городу Новоалтайску расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года жительница Барнаула потеряла более 500 тысяч рублей, доверившись мнимому сотруднику банка.

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