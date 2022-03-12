Москва, 12 марта, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Запись разведывательных рейдов спецназа российских Вооружённых сил (ВС) по территории Черниговской области в ходе спецоперации по защите Донбасса обнародовало 12 марта Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

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«Разведывательные подразделения спецназа в ходе рейдовых действий в Черниговской области выявляют диверсионные группы украинских националистов и маршруты передвижения подразделений ВСУ», — говорится в сообщении к видео и добавляется, что также российские военнослужащие оказывает помощь населению в снабжении медикаментами и продуктами питания.

При этом на запечатленных кадрах видно, как военные спецназа ВС России передвигаются по территории Черниговской области на бронетехнике и при этом им на дорогах попадается побитая военная бронетехника киевских боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал, что из Мариуполя за прошедшие сутки смогли выйти 188 человек, в том числе 26 детей.