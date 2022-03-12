Донецк, 12 марта 2022, 12:14 — REGNUM 12 марта силы ПВО ДНР перехватили ракету «Точка-У» над Шахтерском. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
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Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли населенные пункты Старомихайловка и Александровка.
По Старомихайловке было выпущено 5 мин калибром 120 мм. При этом Александровку обстреляли 6 раз — минами калибром 120 мм.
Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ обстреляли Александровку и Старомихайловку минами калибром 120 мм