Донецк, 12 марта, 2022, 12:14 — ИА Регнум. 12 марта силы ПВО ДНР перехватили ракету «Точка-У» над Шахтерском. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

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Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли населенные пункты Старомихайловка и Александровка.

По Старомихайловке было выпущено 5 мин калибром 120 мм. При этом Александровку обстреляли 6 раз — минами калибром 120 мм.