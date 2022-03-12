Воронеж, 12 марта, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Жильцам многоэтажного дома по улице Хользунова в Воронеже, в котором в ночь на 12 марта произошёл хлопок газа, будет оказана помощь. Об этом написал в телеграмм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Пресс-служба СУ СКР по Воронежской области На месте происшествия

«Мои соболезнования родным и близким погибших. Пожалуйста крепитесь. Мы изучим ваши жизненные ситуации, посмотрим, чем можем помочь», — написал губернатор.

Он уточнил, что мэрией организован пункт временного размещения для жильцов дома, питание.

Как сообщало ИА REGNUM, хлопок газа и пожар произошли в многоэтажном жилом доме в Коминтерновском районе Воронежа около 03:30 12 марта. Погибли два человека. По факту ЧП прокуратура начала проверку, следственные органы возбудили уголовное дело.