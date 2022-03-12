Москва, , 12:21 — REGNUM Семья бывшего солиста группы «Отпетые мошенники» Вячеслава Зинурова (Том Хаос) высказалась относительно его смерти. Родные музыканта опубликовали на эту тему пост на его странице в Instagram.

Группа «Отпетые мошенники» Скриншот с YouTube

https://www.instagram.com/p/Ca-Dr5asCWf/

«Мы, семья Вячеслава Зинурова, официально заявляем, что Вячеслав ушёл из жизни у себя в доме, причина выясняется», — говорится в сообщении. По словам родных, до своей смерти артист находился в депрессии, к которой «причастны» его «фейковый концертный директор» и бывший коллега Зинурова, солист «Отпетых мошенников» Сергей Суровенко (Сергей Аморалов), и его супруга.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 марта 2022 года ряд телеграм-каналов сообщил о смерти Вячеслава Зинурова — его нашли в его квартире в Подмосковье. По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством.

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