Москва, , 12:30 — REGNUM Стратегия борьбы с фейками — разоблачать их, а также создавать свои площадки. Об этом 12 марта заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Социальная сеть Facebook Spencer E Holtaway

«Информационное пространство забито фейками. Как с ними бороться? Разоблачать враньё и создавать свои площадки — в том числе и на иностранных языках. Одной блокировкой ставших по отношению к нам враждебными соцсетей не обойтись», — заявил эксперт.

Напомним, что после начала специальной военной операции против России в социальных сетях началась беспрецедентная атака на российское государство и российские государственные СМИ, что привело к запрету Роскомнадзором социальных сетей Facebook и Twitter.