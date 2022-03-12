Москва, 12 марта, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Стратегия борьбы с фейками — разоблачать их, а также создавать свои площадки. Об этом 12 марта заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУВадим Трухачёв.

Spencer E Holtaway Социальная сеть Facebook

«Информационное пространство забито фейками. Как с ними бороться? Разоблачать враньё и создавать свои площадки — в том числе и на иностранных языках. Одной блокировкой ставших по отношению к нам враждебными соцсетей не обойтись», — заявил эксперт.

Напомним, что после начала специальной военной операции против России в социальных сетях началась беспрецедентная атака на российское государство и российские государственные СМИ, что привело к запрету Роскомнадзором социальных сетей Facebook и Twitter.