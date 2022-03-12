Томск, , 12:10 — REGNUM Правоохранители Томске с 6 марта составлено 24 административных материала по фактам дискредитации вооружённых сил России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления МВД по Томской области.

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«Данные правонарушения были выявлены и незамедлительно пресечены сотрудниками полиции. В настоящее время предоставленные полицией материалы в отношении пяти граждан рассмотрены в суде», — отметили в ведомстве.

Каждому из виновных назначено наказание в виде штрафа в размере 45 тыс. рублей.

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