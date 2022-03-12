В Томске составлено 24 материала по фактам дискредитации армии России
Томск, 12 марта, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Правоохранители Томске с 6 марта составлено 24 административных материала по фактам дискредитации вооружённых сил России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления МВД по Томской области.
Army-news.ru
Армия России
«Данные правонарушения были выявлены и незамедлительно пресечены сотрудниками полиции. В настоящее время предоставленные полицией материалы в отношении пяти граждан рассмотрены в суде», — отметили в ведомстве.
Каждому из виновных назначено наказание в виде штрафа в размере 45 тыс. рублей.
Читайте также:
Двое жителей Приангарья ответят за дискредитацию ВС РФ