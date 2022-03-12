Воронеж, , 12:10 — REGNUM Причиной хлопка газа и последовавшего пожара в многоэтажном жилом доме в Воронеже 12 марта стала «бытовая причина». Об этом написал в телеграмм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев Kremlin.ru

«Профильные службы сейчас называют бытовую причину трагедии. Уверен и власти, и правоохранители сегодня принимают настолько исчерпывающие меры безопасности, что всем жителям региона остаётся только сохранять спокойствие и сосредоточиться на повседневных делах», — написал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 12 марта в результате хлопка газа и последовавшего пожара произошло обрушение межэтажные перекрытий между третьим и четвертым этажом. Погибли два человека, проживавшие в двух квартирах — мужчина 1991 года рождения и женщина 1934 года рождения. Из дома эвакуированы более 100 человек. Возбуждено уголовное дело.

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