Москва, , 12:09 — REGNUM Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление главы Instagram Адама Моззери после блокировки соцсети в РФ.

Моззери назвал это решение неправильным, так как, по его мнению, миллионы жителей России окажутся отрезанными от остального мира.

«Пусть лучше подумает о собственном решении открыть инстаграм для экстремизма … А чего он, собственно, ожидал?» — отметил Пушков в телеграм-канале.

Ранее Ненад Попович — министр по инновациям Сербии — осудил Meta за разжигание ненависти к России.

«Антироссийская истерия достигла пика решением Meta позволить в Facebook сеять ненависть к российской нации … Это нечеловечно, аморально», — отметил он.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр по инновациям Сербии осудил Meta за разжигание ненависти к РФ